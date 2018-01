Bewoner raakt gewond bij blussen woningbrand in Schiedam

Bij een brand op de Jozef Oreliosingel in Schiedam is maandagmiddag een persoon gewond geraakt.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse, maar de bewoner bleek de brand zelf te hebben geblust. Een ambulance was wel nodig want de bewoner, waarvan de identiteit nog onbekend is, bleek bij het blussen gewond te zijn geraakt. Het ambulancepersoneel hebben het slachtoffer te plekke kunnen behandelen.

