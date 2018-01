Militairen gewond bij aanrijding op vliegbasis Volkel

De militairen belandde na een aanrijding met hun terreinauto in de greppel. Een van de inzittenden raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt Omroep Brabant. De andere inzittende kon op de basis aan zijn lichte verwondingen worden geholpen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De Marechaussee onderzoek.

