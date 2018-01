Kat bekneld in boom na jacht op lekker hapje

Op de Dennendijk in Holtheme, een buurtschap van Gramsbergen, was namelijk een kat met zijn poten klem komen te zitten in een holle boom. De kat werd sinds vrijdag al vermist. Vermoedelijk is ze op jacht geweest naar een muis en zodoende klem komen te zitten in de holte van de boom waar de muis waarschijnlijk een veilig heenkomen zocht. Om het dier te redden, moest de brandweer de boom omzagen en pneumatische gereedschap inzetten. Nadat het katje was bevrijd, bleek bij onderzoek dat ze een gebroken voorpoot had opgelopen.

Ze is meegenomen door het dierenambulance personeel.

