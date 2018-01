Steeds meer vrouwen pas op hun 30ste moeder

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland hun eerste kind krijgen is in 2017 opgelopen naar 29,8 jaar. Vooral door het lage geboortecijfer bij vrouwen onder de dertig jaar is het aantal geboren baby’s met 169 duizend in 2017 opnieuw laag. Dit maakt het CBS bekend op basis van voorlopige cijfers.

Relatief weinig kinderen geboren

Het uitstel van het moederschap is een van de oorzaken van het relatief lage aantal kinderen dat de laatste jaren wordt geboren. In 2017 waren dat er 169 duizend, 3 duizend minder dan in 2016 en ruim duizend minder dan in 2015. Op basis van deze voorlopige cijfers is het aantal geboorten zelfs lager dan bij het vorige dieptepunt in 1983 (170 duizend). Ook het gemiddeld kindertal is verder gedaald en komt uit op 1,61 kinderen per vrouw. In 2000 was dat nog 1,72 kinderen, en in 2010 1,80 kinderen.

Vooral jonge vrouwen stellen moederschap uit

De daling van het aantal geboorten is het grootst bij jonge vrouwen. Vooral de laatste jaren hebben zij naar verhouding weinig kinderen gekregen. In 2017 werden 55 kinderen per duizend vrouwen van 20 tot 30 jaar geboren, tegenover 68 kinderen in 2010 en 73 kinderen in 2000. Ook het aantal tienermoeders daalt al jaren en komt in 2017 opnieuw lager uit. Bij vrouwen boven de 35 jaar is het aantal geboorten licht toegenomen.

Vrouwen in Zuid-Europa nog later moeder

Het uitstel van het moederschap is geen exclusief Nederlands verschijnsel, ook in andere Europese landen stijgt de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen voor de eerste keer moeder worden. Nederlandse vrouwen stonden in 2015 op de zesde plek, na enkele Zuid-Europese landen. Italiaanse en Spaanse vrouwen waren het oudst, gemiddeld bijna 31 jaar bij de geboorte van het eerste kind. Bulgaarse en Roemeense vrouwen waren met ongeveer 26 jaar de jongste moeders.

