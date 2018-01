Hennepkwekerijen steeds lastiger te vinden

Netbeheerder Stedin ziet het aantal opgerolde hennepkwekerijen teruglopen. In 2017 ontdekte Stedin samen met politie en gemeenten 981 kwekerijen in Zuid-Holland en Utrecht. 22% minder dan het voorgaande jaar.

Stedin heeft niet de indruk dat er daadwerkelijk minder hennepkwekerijen zijn. Daarom benadrukt de netbeheerder de noodzaak dat gemeenten, politie en netbeheerders intensief blijven samenwerken om de illegale kwekerijen te stoppen. Bij hennepkwekerijen worden zeer brandgevaarlijke situaties aangetroffen. Dit komt door geknoei met elektriciteit en diefstal van grote hoeveelheden stroom. Hierdoor is het risico op oververhitting, kortsluiting en brand groot.

Hennepkwekerij lastig te vinden

,,De georganiseerde misdaad wordt steeds innovatiever in het verbergen van hennepkwekerijen’’, zegt Barthjeu Ammerlaan, manager van de fraudeafdeling van Stedin. ,,Diep weggestopt in kelders van woonhuizen met gemaskeerde ventilatie is het buitengewoon lastig kwekerijen te vinden. Het wordt de politie en netbeheerders steeds moeilijker gemaakt illegale praktijken op te sporen. We moeten ons hard blijven maken om deze brandgevaarlijke situaties tegen te gaan.’’ Ondanks de samenwerking tussen de betrokken partijen ziet Stedin in al haar regio’s het aantal opgerolde hennepkwekerijen afnemen tot 981. Dit is 30% van het landelijke aantal hennepkwekerijen. Ook landelijk is een dalende trend te zien.

Maatschappelijke kosten

Naast brandgevaar leidt de energiediefstal ook tot maatschappelijke kosten. In totaal zijn er naar schatting zo’n 30.000 hennepkwekerijen in Nederland, die elk jaar bijna 1 miljard kWh aan elektriciteit stelen. Dat is meer dan alle huishoudens in Rotterdam in een jaar verbruiken. De Nederlandse maatschappij draait op voor ongeveer € 60 miljoen aan kosten voor de gestolen stroom.

Meettechniek

Naast samenwerking met gemeenten en politie zet Stedin in op innovatief gebruik van het energienet om hennepkwekerijen op te sporen. De netbeheerder ontwikkelde in 2016 een nieuwe meettechniek waarmee actief hennepkwekerijen in het elektriciteitsnet gevonden kunnen worden. De meettechniek is al meermaals succesvol geweest. Stedin rust de komende jaren haar elektriciteitsstations uit met deze techniek om meer illegale praktijken op te sporen.

