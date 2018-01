Miljoenen schadevergoeding toegekend aan MH17-nabestaanden. 'Van een kale kip kun je niet plukken'

Het gaat om een groep familieleden van 25 slachtoffers, onder wie 10 Nederlanders. De zaak werd aangespannen tegen de leider van de separatisten in Oekraïne Igor Girkin. Deze Russische officier leidde de opstand en wordt nu door de Amerikaanse rechter verantwoordelijk gehouden voor het neerhalen van MH17 met een BUK-raket op 17 juli 2014.

20 miljoen per slachtoffer

De vonnissen zijn op 21 december jongstleden gewezen door de Amerikaanse rechter. Per slachtoffer kende zij 20 miljoen dollar aan schadevergoeding toe. In totaal is er 400 miljoen dollar toegewezen, zegt de Amerikaanse advocaat van de nabestaanden, Floyd Wisner tegen ZEMBLA. "Per slachtoffer is er 10 miljoen dollar aan schadevergoeding en 10 miljoen boete uitgedeeld", aldus Wisner.

De kans dat familieleden van slachtoffers deze bedragen daadwerkelijk kunnen incasseren, is overigens vrijwel nihil. Igor Girkin heeft zich niet verdedigd tijdens de rechtszaak en zijn op zijn officiële woonadres in Moskou was hij voor de advocaten niet te vinden. Advocaat Wisner is van plan beslag te leggen op zijn bezittingen, maar vreest dat dit bij lange na niet voldoende is om de miljoenen schade te voldoen.

De kans dat familieleden van slachtoffers de bedragen daadwerkelijk krijgen, is zeer klein. De ouders van Bryce Fredriksz zeggen in Zembla: "We gaan er vanuit dat het niet is te innen. Van een kale kip kun je niet plukken.

