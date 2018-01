FNV houdt actie ‘Hang de vuile was van Amstelveen buiten’

FNV Uitkeringsgerechtigden houdt op donderdagavond 1 februari in Amstelveen een actie om de ‘vuile was buiten te hangen.’ De vuile was komt te hangen bij het raadhuis.

Maaike Zorgman, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden: ‘Amstelveners die het moeilijk hebben, krijgen niet de ondersteuning en het maatwerk die ze verdienen. Zij worden beledigd, geïntimideerd en bedreigd met korting op hun uitkering. De FNV maakt zich grote zorgen hierom. Daarom roepen wij iedereen op om de vuile was buiten te hangen en tegen dit beleid in actie te komen.’

De actie van de FNV is voor iedereen die hier zelf mee te maken heeft, maar ook voor iedereen die voor een menswaardige samenleving staat. Zorgman: ‘Wij geven bij het raadhuis aan hoe deze vuile was krachtig gereinigd kan worden. We willen dat het onmenselijke beleid in Amstelveen stopt. Of je een baan hebt, of een uitkering, iedereen hoort met respect behandeld te worden.’

Aansluitend op de actie zullen verschillende initiatiefnemers van de actie inspreken bij de vergadering van de gemeenteraad, commissie Bestuur en Middelen.

