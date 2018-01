Automobilist die zeven voetgangers in Amsterdam aanreed niet vervolgd

Uitgebreid onderzoek door de politie heeft uitgewezen dat er geen opzet in het spel was maar dat de automobilist - een diabetespatiënt - onwel was geworden door een te lage bloedsuikerspiegel. Uit de blaastest die de politie bij de bestuurder had afgenomen bleek dat er geen sprake was van alcohol- of drugsgebruik. Dat bleek ook uit het bloedonderzoek dat het NFI heeft uitgevoerd nadat de politie dat direct na het incident bij de bestuurder had afgenomen. De politie heeft in het onderzoek de ambulancebroeders, de slachtoffers en diverse getuigen gehoord. Ook heeft er een doorzoeking van de woning van de automobilist plaatsgevonden.

Om alle overige scenario’s definitief uit te sluiten is er nog een aanvullend onderzoek gedaan door een medisch deskundige. De conclusie van diens onderzoek onderschrijft de eerdere conclusie dat het ongeluk heeft kunnen gebeuren doordat de bestuurder een te lage bloedsuikerspiegel had en daardoor onwel werd. Een andere oorzaak is hiermee uitgesloten.

Nu uit het onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van opzet en hem geen verwijt kan worden gemaakt, heeft de officier van justitie besloten de automobilist niet te vervolgen en de zaak te seponeren. De betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd over deze beslissing.

