FIOD rolt groot netwerk frauders op

De FIOD is met een reeks aanhoudingen in een strafrechtelijk onderzoek naar de oplichting van middenstanders waarbij de oplichters zich voordoen als medewerkers van de Belastingdienst.

De FIOD heeft vandaag, in samenwerking met de politie Oost-Nederland locatie Arnhem, 6 mannen tussen de 20 en 39 jaar aangehouden. In 5 woningen in Arnhem zijn doorzoekingen gedaan en is beslag gelegd op administratie, contant geld in coupures van 500 euro, bankpassen en pincodes van geldezels en een Mercedes. Ook is een belscript gevonden waarin letterlijk wordt beschreven hoe middenstanders kunnen worden oplichten.

De komende dagen worden nog 30 direct betrokken geldezels aangehouden. Ruim 200 andere in het onderzoek betrokken geldezels krijgen een niet-vrijblijvende uitnodiging om zich te melden bij de FIOD voor een verhoor als verdachte. De politie en de FIOD hebben 170 aangiften van gedupeerde middenstanders in onderzoek. In totaal heeft de criminele bende meer dan 2,2 mln euro buit gemaakt.

Modus operandi

De bende waar de verdachten deel van uit maken, beweegt vooral middenstanders met een babbeltruc om geld over te maken op bankrekeningen waarover zij speciaal voor dit doel beschikken. Verdachten doen zich voor als medewerkers van de Belastingdienst. Zij geven aan dat er belastingschulden en boetes openstaan die direct betaald moeten worden, anders wordt er beslag gelegd. Het geld moet tijdens het telefoongesprek worden overgemaakt op rekeningen van zogenoemde geldezels die hun bankrekening tegen beloning laten misbruiken voor deze criminele activiteiten. Nadat het geld digitaal is overgemaakt wordt het, nog tijdens het telefoongesprek, door kassiers (handlangers) contant opgenomen. De bende beschikt zowel over de pinpas als over de pincode van de rekeningen van de geldezels. Uit het onderzoek komt naar voren dat er geldezels zijn bedreigd met een vuurwapen als zij niet meewerkten.

Geldezels

Geldezels zijn vaak mensen die om uiteenlopende redenen graag snel geld willen hebben en die tegen een vergoeding tijdelijk (grote) geldbedragen op hun rekening laten zetten. Hierdoor kan crimineel geld worden witgewassen. De gevolgen voor deze geldezels zijn groot. Ze krijgen een strafblad, het komt voor dat het criminele geld dat over de bankrekening is gelopen na een civiele procedure moet worden terugbetaald en zij kunnen 8 jaar lang geen gebruik maken van financiële diensten van banken (leningen/hypotheek).

