Vrouw veroordeeld voor diefstallen met dochter en kleindochter in Ede

Op 11 mei 2017 heeft de vrouw in de Kruidvat in Ede een pak scheermesjes aan haar toen 5-jarige kleindochter gegeven, haar bij de schouders gepakt en omgedraaid, waarna het meisje vervolgens de winkel uitrende met de scheermesjes. Op 6 november 2017 deed de vrouw boodschappen met haar toen 12-jarige dochter in de Albert Heijn in Ede. Er werden spullen in een winkelmandje gelegd, maar ook in een bigshopper, die de vrouw bij zich had. De spullen in de bigshopper rekenden ze niet af bij de kassa. Toen de vrouw na de kassa werd aangesproken door medewerkers van de Albert Heijn gaf zij de bigshopper aan haar dochter, die ermee naar de uitgang van de winkel liep.

Geen mensenhandel

Er is geen bewijs dat de vrouw het doel had om de kinderen uit te buiten. Daarom spreekt de rechtbank de vrouw vrij van mensenhandel.

Redenen voor straf

De rechtbank houdt bij de oplegging van de straf rekening met de omstandigheid dat de vrouw de ontwikkeling van de kinderen in ernstige mate geschaad heeft door hen te betrekken bij het plegen van strafbare feiten. De Raad voor de Kinderbescherming is inmiddels nauw betrokken bij het gezin. Als de vrouw en haar dochter weer een diefstal plegen, is de kans groot dat de dochter uit huis wordt geplaatst. Dit en de voorwaarden die aan de vrouw zijn opgelegd, moeten haar ervan weerhouden opnieuw een diefstal te plegen.

