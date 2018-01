Politiesurveillant uit Apeldoorn veroordeeld voor schending ambtsgeheim

De 25-jarige man heeft de feiten bekend. Vanaf december 2014 tot en met juni 2016 vroeg hij informatie over voertuigen en informatie over personen in de computersystemen van de politie op. Deze - soms zeer gevoelige - informatie deelde de man met zijn ex-vriendin, ex-schoonmoeder en een vriend. De politiesurveillant wist dat hij hiermee zijn ambtsgeheim schond.

Inbreuk op vertrouwen in politie

De rechtbank vindt dit een ernstig feit. De man heeft door zijn ambtsgeheim te schenden inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat de maatschappij in de politie mag en moet kunnen hebben. Een politieambtenaar neemt een bijzondere plaats in de samenleving in. Van hem wordt daarom volledige integriteit verwacht. De man is zich inmiddels bewust van de ernst van zijn gedrag en de gevolgen hiervan.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+