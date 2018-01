Zwaargewonde man aangetroffen in woning Katwijk

De politie ontving maandag omstreeks 11:15 uur een melding dat er een gewonde man in een woning aan de Schimmelpennickstraat in Katwijk lag. Agenten troffen daar een zwaar gewonde 27-jarige man aan.

Omdat er nog onduidelijkheid bestaat over hoe de man aan zijn verwondingen kwam, stelde de politie een uitgebreid onderzoek in. Dit onderzoek is nog in volle gang.

Een ambulance vervoerde de man naar het ziekenhuis. Mogelijk zijn er mensen die op zondag 28 of maandag 29 januari iets gehoord of gezien hebben bij de betreffende woning. De politie roept hen op om zich als getuige te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

