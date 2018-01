Vrouwen stelen 130 telefoons

Dieven stalen de mobiele telefoons uit een afgesloten ruimte. Het bedrijf deed aangifte van de inbraak en hierop startte de politie onder leiding van een officier van justitie een opsporingsonderzoek naar de verdachten. Rechercheurs spoorden de twee verdachten op, van wie er een bij het bedrijf werkt. Direct na de aanhoudingen doorzochten agenten woningen in Den Haag en Wassenaar. Daar namen ze een auto en geld in beslag. De twee zitten vast. Het onderzoek naar de diefstal is nog in volle gang en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

