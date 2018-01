Aanvullende rapportage nodig in zedenzaak De Bilt

Het Openbaar Ministerie heeft de Reclassering opdracht geven een maatregelenrapport op te stellen in de zedenzaak in De Bilt. In deze zaak staat een 28-jarige Utrechter terecht op verdenking van ontucht met zeven minderjarige meisjes die op een kinderopvang aan zijn zorg waren toe vertrouwd.