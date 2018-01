8 jaar gevangenisstraf voor doodschieten man bij Van der Valk in Akersloot

De rechtbank in Alkmaar heeft dinsdag 8 jaar gevangenisstraf opgelegd aan de 50-jarige E. De rechtbank acht bewezen dat hij op 17 juli 2017 in Akersloot het 47-jarige slachtoffer heeft doodgeschoten. E. had zich direct na het schietincident bij de politie gemeld en een bekentenis afgelegd; hij zou langdurig zijn bedreigd en afgeperst door het slachtoffer.

Vrijspraak moord

De rechtbank is het eens met de officier van justitie en de verdediging dat E. niet heeft gehandeld met voorbedachte raad. E. heeft gehandeld van uit een impuls waarbij geen ruimte was voor kalm beraad en rustig overleg. Om die reden wordt hij vrijgesproken van moord maar veroordeeld voor doodslag.

Beroep op psychische overmacht verworpen

De verdediging had om ontslag van rechtsvervolging verzocht van E. omdat hij in een situatie van psychische overmacht verkeerde toen hij het slachtoffer doodschoot. E. zou jarenlang zijn bedreigd en afgeperst door het slachtoffer.

Een beroep op psychische overmacht kan alleen slagen wanneer sprake is van een van buiten komende drang waaraan iemand redelijkerwijs geen weerstand kon en ook niet hoefde te bieden. Dan moet vervolgens de reactie (het misdrijf) passend zijn in die specifieke situatie en geen ruimte voor alternatief handelen mogelijk zijn geweest.

De rechtbank oordeelt dat op basis van het dossier en de getuigenverklaringen aannemelijk is geworden dat E. lange tijd onder druk heeft gestaan van het slachtoffer om telkens geld aan hem af te dragen. Het weekeinde voorafgaand aan 17 juli 2017 en op de dag zelf liep de druk op omdat E. 40.000 euro moest betalen en hem dat niet lukte. De rechtbank is echter van mening dat een concrete daadwerkelijke bedreiging van E. door het slachtoffer niet aannemelijk is geworden. De druk tot betalen die E. heeft gevoeld rechtvaardigt dan ook niet het doodschieten van het slachtoffer. E. had anders kunnen handelen. Om die reden verwerpt de rechtbank het verweer.

Strafmotivering

De rechtbank legt een langdurige gevangenisstraf op gelet op de ernst van het delict. E. heeft op klaarlichte dag op een openbaar parkeerterrein meermalen met een vuurwapen op het slachtoffer geschoten, met dodelijke afloop. E. heeft daardoor een man het leven ontnomen en zijn nabestaanden onherstelbaar leed toegebracht. De rechtbank komt tot een lagere strafoplegging dan de door de officier van justitie geëiste 10 jaar gevangenisstraf omdat E. niet heeft gehandeld uit agressie of geldbejag maar vanuit een impulsdoorbraak mede als gevolg van een ziekelijke stoornis. Daarnaast heeft E. oprecht berouw getoond.