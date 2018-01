Celstraf geëist voor KMAR-medewerker Schiphol na lekken informatie

12 maanden cel

Het OM heeft een gevangenisstraf van 12 maanden met aftrek van voorarrest geëist tegen de man die tussen november 2013 en september 2015 op Schiphol in de functie van opsporingsambtenaar werkte als ICT’er.

32 ongepaste bevragingen

Uit onderzoek is gebleken dat de man in die tijd 32 bevragingen in een computersysteem heeft gedaan. Deze bevragingen zijn volgens de officier van justitie niet passend bij de aard van de werkzaamheden van de man destijds.

Screenshots

Volgens de officier heeft de man bekend dat hij de bevragingen heeft uitgevoerd en de resultaten daarvan heeft gedeeld met derden. Dat deed hij door foto’s van het scherm te maken, waarna de foto’s werden bewerkt en afgedrukt. De man wist dat hij vertrouwelijke informatie niet mocht delen. Volgens de verdachte is hij onder druk gezet om dat toch te doen: iets wat volgens de officier van justitie niet vast is komen te staan.

'Bovengemiddeld intelligent'

De 53-jarige wordt opzettelijk schenden van het ambtsgeheim ten laste gelegd. 'Uit onderzoek is gebleken dat verdachte een bovengemiddeld intelligente man is. Van hem had anders handelen mogen worden verwacht', aldus de officier van justitie. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem doet op 12 februari 2018 uitspraak.

