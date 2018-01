Burgers’ Zoo jongste aardvarken wordt 1 jaar

Donderdag 1 februari 2018 bereikt Koninklijke Burgers’ Zoo een bijzondere mijlpaal. 'Het jongste aardvarken in het Arnhemse dierenpark haalt op deze datum zijn eerste verjaardag dankzij de extra zorg en toewijding van de dierverzorgers in de kritieke periode direct na de geboorte', zo meldt Burgers' Zoo dinsdag.

Extra flesvoeding

De dierverzorgers hebben het pasgeboren jong de eerste weken van zijn leven 24/7 intensief verzorgd en ’s nachts zelfs tijdelijk thuis extra flesvoeding gegeven. Als Europees Stamboekhouder voor het aardvarken én de meest succesvolle fokker van deze soort heeft het Arnhemse dierenpark jarenlang kennis over en ervaring met deze eigenaardige diersoort opgedaan die de fokresultaten ten goede komen.

Bijzonder uitdagingen bij pasgeboren aardvarkens

Moderne dierenparken willen de natuur zoveel mogelijk haar gang laten gaan en als mens zo min mogelijk tussenbeide komen, tenzij strikt noodzakelijk. Bij aardvarkens moeten moeder en pasgeboren jong echter regelmatig een beetje op weg geholpen worden. Aardvarkens zijn namelijk nogal lomp en dat geldt ook voor de wijze waarop ze met hun pasgeboren kroost kunnen omspringen.

Sterven

Niet zelden sterven borelingen een vroege dood door een nietsvermoedende moeder die in diepe slaap met haar volle gewicht op haar eigen jong gaat liggen. Het binnenkrijgen van de moedermelk vormt bovendien een uitdaging voor het pasgeboren jong, want regelmatig duurt het even voordat de melk schiet. De geleverde inspanning en het uitblijven van de moedermelk als beloning kunnen het jonge dier danig verzwakken in zijn eerste levensdagen.

Extra zorg is vaak van (over)levensbelang

Op grond van jarenlang opgedane ervaringen met deze diersoort besteden de dierverzorgers de eerste weken 24/7 aandacht aan het pasgeboren jong. Overdag wordt het jong op vaste periodes bij moeders tepel aangelegd. Door het jong voor en na het drinken te wegen, weten de verzorgers exact of het aardvarken melk heeft binnengekregen en hoeveel.

Jong mee naar huis

Om inwendige bloedingen met mogelijke fatale afloop te voorkomen in het geval dat moeder op haar jong gaat liggen, nemen de dierverzorgers het jong uit voorzorg ‘s nachts mee naar huis in deze eerste kritieke periode. Ook geven ze het aardvarkentje ’s nachts verscheidene malen de fles, totdat het sterk genoeg is om zelf bij zijn moeder te drinken en voortaan in Burgers’ Zoo te overnachten. Jonge aardvarkens zijn behoorlijk eigenwijs en moeten al vanaf dag één aan de fles gewend worden. Zodra ze zelf wat meer kracht hebben, weigeren ze echt de fles.

Europa’s succesvolste aardvarkenfokker

In heel Europa leven slechts 52 aardvarkens, waarvan er maar liefst 18 in Burgers’ Zoo geboren zijn: oftewel 35% van de Europese dierentuinpopulatie. Slechts 22 Europese dierentuinen houden deze bijzondere diersoort. In Arnhem leven momenteel 5 aardvarkens: 4 vrouwen en 1 man. Het is niet eenvoudig om aardvarkens te houden: ze stellen veel eisen aan hun leefomgeving en zijn vreemde kostgangers gezien hun afwijkende menu. In de natuur eten ze namelijk tienduizenden mieren en termieten per dag.

