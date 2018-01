Zeer grote brand verwoest bootloodsen IJsselstein

Dinsdagmiddag is een zeer grote brand uitgebroken in een aantal bootloodsen aan de Noord IJsseldijk in IJsselstein. Dit heeft de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) dinsdag bekendgemaakt.

Totaal 4 loodsen

De brand op het terrein waar in totaal 4 bootloodsen staan, werd rond 13.30 uur gemeld bij de meldkamer. De brandweer IJsselstein schaalde direct flink op en kwam massaal en ondersteund door diverse eenheden van omliggende brandweerkorpsen ter plaatse om het vuur te bedwingen.

Brand meester

Rond 16.20 uur was de brand onder controle maar de brandweer heeft nog enkele uren nodig voor de nabluswerkzaamheden. De schade is desondanks enorm. Twee bootloodsen zijn door de brand volledig verwoest en een derde loods heeft forse schade opgelopen. In totaal zijn ongeveer 80 boten die binnen in de loodsen gestald lagen door de brand verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en zal moeten worden onderzocht.

Zonnepanelen

Mogelijk ligt de oorzaak van de brand in kortsluiting in de zonnepanelen die dinsdag op de daken van de loodsen werden geplaatst.

