Drie leden Satudarah aangehouden

Verdachten

De drie verdachten die lid zijn van de motorclub wonen in Geleen, Maastricht en Hoensbroek en zijn respectievelijk 26, 38 en 41 jaar. Eén persoon, een man van 38 jaar uit Riemst (B), is geen lid van de motorclub. De verdachten werden in hun woning aangehouden.

Slachtoffer

Het slachtoffer van 52 jaar werd in december 2017, in het pand waar OMG Satudarah haar clubavonden hield, mishandeld en gedwongen zijn persoonlijke bezittingen af te staan. Dit gebeurde niet alleen door de dinsdagochtend aangehouden mannen. Ook waren hier vijf leden van de motorclub bij betrokken, die bij de doorzoekingen begin december 2017 in Geleen zijn aangehouden en een lid van de motorclub dat al eerder werd opgepakt. Deze verdachten zitten nog steeds vast.

Doorzoekingen

Na de arrestatie van het viertal is de politie met doorzoekingen in hun woningen gestart. Hierbij zijn o.a. een deel van een vuurwapen en een mes, hennepstekken, een geldbedrag, kentekenplaten van een gestolen auto en verschillende informatiedragers aangetroffen en in beslag genomen.

