Geschrokken Shell wil garanties voor steun NAM geven

Na de nodige commotie die was ontstaan heeft Shell dinsdag in een nieuwe verklaring benadrukt dat alle schade als gevolg van aardbevingen door de gaswinning wordt vergoed. 'Shell is bereid om hiervoor garanties af te geven', zo heeft Shell verklaard.

Overleg maatregelen

Shell Nederland en ExxonMobil zijn al ruim een jaar constructief in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over een breed pakket aan maatregelen voor Groningen. Deze gesprekken hebben zoals bekend vertraging opgelopen, onder meer door de lange kabinetsformatie.

'NAM financieel gezond'

Shell hoopt deze gesprekken binnenkort af te ronden. Vooruitlopend op de uitkomsten van deze gesprekken, zal NAM zo snel mogelijk bekend maken dat zij voorlopig geen dividend uitkeert aan haar aandeelhouders. 'NAM is financieel gezond en dat willen wij als aandeelhouder graag zo houden', stelt Shell.

Garanties op papier

NAM loopt niet weg voor haar financiële verantwoordelijkheden die samenhangen met de aardbevingen in Groningen, inclusief kosten die voortvloeien uit het nieuwe schadeprotocol. Shell Nederland zal als aandeelhouder alles wat in haar vermogen ligt blijven doen om NAM te steunen bij het nakomen van haar verplichtingen en is uiteraard bereid daarvoor garanties af te geven. De tekst en de vorm van deze garanties bespreken wij met de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Twijfel wegnemen

Shell Nederland blijft zich inzetten om samen met NAM, de Minister en andere belanghebbenden oplossingen te vinden voor de problemen door aardbevingen in Groningen. 'Wij hopen hiermee elke twijfel weg te nemen over de steun van Shell aan NAM en over onze vastbeslotenheid om met onze partners bij te dragen aan oplossingen voor de aardbevingsproblematiek', aldus Shell.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+