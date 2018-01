Dood aangetroffen trucker Moerdijk mogelijk mishandeld

Mogelijk mishandeld

Deze 47-jarige man is vermoedelijk tussen zaterdag 27 januari 2018 21.00 uur en zondag 28 januari 2018 14.00 uur komen te overlijden. In eerste instantie gingen hulpverleners ervan uit dat de man onwel was geworden, maar uit onderzoek blijkt dat er mogelijk een mishandeling aan het overlijden vooraf is gegaan.

Overleden in het ziekenhuis

De man is, nadat hij zondag buiten kennis werd aangetroffen in de cabine van zijn vrachtwagen, overgebracht naar een ziekenhuis. Daar is hij in de middag om 14.00 uur overleden.

Getuigen en informatie gezocht

De politie heeft een aantal onderzoeksvragen die zij wil voorleggen aan eventuele getuigen van het incident. Wanneer u een informatie heeft dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie via het landelijk telefoonnummer 0900-8844.

