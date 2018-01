Politie valt meerdere panden binnen bij grootschalig drugsonderzoek

In verband met een onderzoek naar de handel in chemicaliën en verdovende middelen viel de politie woensdagochtend op een tiental locaties in Oost-Brabant, Limburg en Gelderland binnen. Agenten hielden vijf verdachten aan.

De invallen vonden rond 6.00 uur plaats in onder meer woningen en loodsen in Geldrop, Helmond, Someren, Venlo, Venray, Nieuw Bergen en Velddriel. De vijf verdachten werden meteen bij de start van de actie aangehouden. Het gaat om vier mannen uit Geldrop van 57, 52, 41, en 28 jaar en een 27-jarige man uit Venlo. De aanhoudingen van de 52-jarige hoofdverdachte en de aanhouding van de 27-jarige verdachte in Venlo werden door een arrestatieteam gedaan. Het AT werd ingezet vanwege informatie dat de verdachten mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn.Het vijftal zit vast voor verder onderzoek en zit op volledige beperkingen.

Doorzoekingen

Na de aanhoudingen is de politie gestart met de doorzoekingen. Naar verwachting gaan deze een groot deel van de dag in beslag nemen.

