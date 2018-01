Eindrapport Gronings Perspectief : aardbevingsschade heeft enorme impact gezondheid Groningers

Dat staat in het eindrapport van Gronings Perspectief, een onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft uitgevoerd in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het rapport beschrijft de verandering van gezondheid, ervaren veiligheid en toekomstperspectief van Groningers in 2016 en 2017.

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders over het rapport: ‘Het onderzoek laat wederom een zorgelijk beeld zien over de gezondheid van Groningers als gevolg van schade door gaswinning. Al eerder heb ik hulpverleners, zoals huisartsen, zorgverleners en sociale teams van gemeenten opgeroepen om alert te zijn op signalen van stress bij bewoners. Die oproep doe ik nu opnieuw. De onderzoekers bevelen een integrale aanpak aan. NCG is hier al mee bezig en heeft GGD Groningen gevraagd om te komen met een integrale aanpak van gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning. Zij brengen met alle betrokken partijen in kaart of het zorgaanbod voldoende is en aansluit bij de behoefte van de inwoners en professionals in de regio. Het RIVM is ingeschakeld om GGD Groningen te ondersteunen met kennis, expertise, netwerk en capaciteit.’

Sociale impact

In het regeerakkoord is opgenomen dat er structureel middelen komen om onder meer de sociale component in de aardbevingsregio op te pakken. Met name de mensen met meervoudige schade verdienen hierbij aandacht. Ook het versterken van woningen heeft grote impact op de inwoners van het aardbevingsgebied. Daarom is het belangrijk om ook bij de versterking aandacht te hebben voor de sociale impact. De bewonersbegeleiders van NCG zijn hier alert op en hebben regelmatig contact met gemeenten en hulpverleningsinstanties om mogelijke problemen te bespreken. Om gemeenten in de kern van het aardbevingsgebied op korte termijn in staat te stellen hun rol op dit gebied op te pakken, geeft NCG deze partijen een extra financiële bijdrage. Dit geld is onder meer bedoeld om sociale ondersteuning te bieden aan inwoners die geconfronteerd worden met de versterking van hun huis’, aldus Hans Alders.

Extra peiling

Op verzoek van NCG heeft de RUG direct na de beving van Zeerijp een extra peiling uitgevoerd. De eerste resultaten laten in ieder geval zien dat de waarnemingen van inwoners tijdens de beving erg goed overeenkomen met de ‘shakemaps’ van het KNMI. Dat wijst erop dat Groningers gemiddeld accuraat rapporteren over de beving.

Over Gronings Perspectief

De RUG onderzocht de gezondheid, het veiligheidsgevoel en het toekomstperspectief van Groningers in alle Groninger gemeenten, in opdracht van NCG. In vijf metingen beantwoordden inwoners uit alle gemeenten vragen hierover. Daarnaast is er via Lifelines nog een apart onderzoek gedaan. Ook is er direct na de aardbeving in Zeerijp een extra peiling gedaan. De bevindingen zijn in drie wetenschappelijke- en in twee tussenrapporten opgeschreven en gepubliceerd op de site groningsperspectief.nl. NCG is in gesprek met de RUG over een vervolg van Gronings Perspectief.

