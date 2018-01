Prinses Beatrix 80

Ondanks dat ze al een aantal jaar troon af is, zit de prinses niet stil. Zo is ze nog vaak druk met onderwerpen die haar aan het hart liggen zoals haar inzet bij NLdoet. Maar ook doet ze regelmatig openingen. Zo opent de prinses begin februari een tentoonstelling in het Museum Beelden aan Zee in Den Haag.

Beatrix was als staatshoofd voorzitter van de Raad van State, een ceremoniële en symbolische functie, evenals van het bestuur van de Stichting Archief van het Huis Oranje-Nassau. Daarnaast was zij beschermvrouwe van bijna tachtig Nederlandse verenigingen, stichtingen, fondsen en genootschappen. Die laatste zijn allemaal ere-functies. Eind 2015 was zij nog van ruim zestig daarvan beschermvrouwe.

Van 30 april 1980 tot en met 30 april 2013 was Beatrix koningin der Nederlanden.

Op zaterdag 3 februari geeft Prinses Beatrix in het Koninklijk Paleis Amsterdam een verjaardagsontvangst voor persoonlijk genodigden.

