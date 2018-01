'Rechercheur politie-eenheid Den Haag verdacht van lekken naar criminelen'

De man (35) moet volgende week voor de rechter verschijnen. Hij wordt ervan verdacht dat hij in de politiesystemen zou zijn nagegaan of er een onderzoek liep naar bepaalde verdachten.Dit meldt de NOS woensdag. Volgens het Openbaar Ministerie kon hij niet bij inhoudelijke informatie over de onderzoeken, maar kon hij bijvoorbeeld wel zien of mensen werden gezocht. De vertrouwelijke informatie kwam via twee tussenpersonen in het criminele circuit terecht. Ook de tussenpersonen werden aangehouden, maar inmiddels zijn alle verdachten weer op vrije voeten.

Aftappen telefoon

Het lek werd ontdekt, nadat het team van de rechercheur in een onderzoek het vermoeden kreeg dat de verdachte op de hoogte was van het aftappen van zijn telefoon. Er werd melding gemaakt van een mogelijk lek, waarna bleek dat de rechercheur informatie doorspeelde. Het Openbaar Ministerie kan niet zeggen hoe vaak de rechercheur gelekt heeft en om welke informatie het gaat. Het is al het vierde lek in de eenheid Den Haag in een jaar tijd.

