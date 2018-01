'In 2017 meeste ongelukken op oostbaan van Van Brienenoordbrug'

Er vonden tussen de hectometerpalen 21.0 en 22.0 van de linkerbaan van de A16 48 ongevallen plaats. Op de tweede plaats staat de noordbaan van de A12 bij Gouda en op de derde plaats een opvallende nieuwkomer de A1 tussen het tankstation Palmpol en de afrit naar de A30. Daar gebeurden in 2017 42 ongelukken en dat is bijna drie keer zo veel als in de voorgaande jaren. Dit meldt de Stichting Incident Management Nederland (SIMN), een samenwerkingsverband van alarmcentrales voor de berging van personenvoertuigen. Op de noordbaan van de A12 bij Gouda vonden vorig jaar 43 ongevallen plaats.

Top tien

Het wegvak op de Van Brienenoordbrug staat al jaren in de top tien van gevaarlijkste stukken snelweg van Nederland. De meeste ongevallen vinden daar plaats op de parallelbaan van de brug. Dat zou komen door de lage snelheid van het verkeer, dat van een zeer bochtige oprit afkomt. Veel automobilisten zouden de lengte van de invoegstrook onderschatten en invoegen voordat ze voldoende snelheid hebben, zo meldt SIMN

Toename ongevallen A30

Opmerkelijk was het grote aantal ongevallen op de A1 bij Barneveld. Dit stuk weg ligt vlak voor de afslag naar de A30. Op die afslag stagneert vaak het verkeer. De file die daarbij ontstaat is zo lang dat de uitvoegstrook van de A1 te kort is om het afslaande verkeer te verwerken. Weggebruikers moeten dan gebruik moeten maken van de vluchtstrook en dat kan uitvoegende voertuigen in de problemen brengen. Dit gebeurde in 2017 vaker dan in voorgaande jaren als gevolg van de afsluiting van de N805, iets verderop. Deze dwingt al het verkeer richting Barneveld om via de A30 te rijden, waardoor de betrokken afslag in 2017 veel drukker was dan in vorige jaren.

