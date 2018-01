Negen verdachten aangehouden op verdenking van mensenhandel

Het gaat om vier mannen in Nederland en vier mannen en een vrouw in Roemenië. De verdachten zijn tussen de 22 en 29 jaar en worden naast mensenhandel ook verdacht van witwassen, afpersing en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Dit meldt het Openbaar Ministerie van Rotterdam.



De slachtoffers, in de leeftijd van 19 t/m 25 jaar, werden in Roemenië geronseld door de hoofdverdachte, om in Nederland aan het werk te gaan in de prostitutie. Naast deze hoofdverdachte en zijn echtgenote is ook een aantal verdachten aangehouden, die werkten als chauffeur voor de dames.



Om tot dit resultaat te komen heeft Nederland vanaf september 2017 in een Joint Investigation Team (JIT) samengewerkt met Roemeense autoriteiten, Eurojust en Europol. De verdachten zitten voorlopig vast en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

