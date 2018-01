Ramkraak en brand bij supermarkt Amstelveen

In de nacht van dinsdag op woensdag is een auto de pui van de Albert Heijn in Amstelveen ingereden.

Doelwit was waarschijnlijk de pinautomaat in de supermarkt. Het incident gebeurde rond 03.30 uur op het Westwijkplein in Amstelveen. Na de ramkraak ontstond er een flinke brand, omdat de daders de auto in brand staken. Brandweer Amsterdam-Amstelland meldde rond 04.00 uur dat de brand onder controle was, zo schrijft NH Nieuws woensdag. Niemand raakte bij de brand gewond en er hoefde ook geen woningen ontruimd te worden.

Het is nog niet bekend of de daders iets hebben buitgemaakt. De daders zijn nog voortvluchtig. De recherche doet onderzoek. De supermarkt heeft behoorlijk wat rook- en waterschade opgelopen.

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+