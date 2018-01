Jeanine Hennis voorzitter Nationale Kinderherdenking in Madurodam

Deze herdenking vindt jaarlijks plaats in Madurodam en wordt naast de bijeenkomsten op de Dam en de Waalsdorpervlakte gezien als een van de grootste herdenkingen van Nederland. De Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei wil de thema’s herdenken, vrijheid en verzet (jaarthema 2018) op een voor kinderen laagdrempelige en toegankelijke manier onder de aandacht brengen.

Naast de organisatie van de bijeenkomst in Madurodam ontwikkelt de stichting schoolprogramma’s die docenten helpen om deze onderwerpen in aanloop naar 4 mei klassikaal te behandelen. Dit moet kinderen inspireren zodat zij zich ook in het dagelijks leven meer bewust zijn van hun omgeving. Naar schatting zullen circa 8.500 basisschoolleerlingen actief betrokken zijn bij de Nationale

Kinderherdenking.

“Ook voor nieuwe generaties is het van belang het besef levend te houden dat onze vrije en veilige omgeving niet vanzelfsprekend is”, licht Hennis toe. “Dit doen we door stil te staan bij de helden en slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij de mannen en vrouwen die in meer recente operaties voor andermans vrijheid knokten. De Nationale Kinderherdenking heeft bewezen kinderen te bereiken en aan te spreken. Op deze manier hopen we ze blijvend te inspireren om stil te staan bij de waarde van onze vrijheid en zichzelf ook hard te maken voor die vrijheid. Samen voeren we die strijd namelijk elke dag opnieuw.”

Het bestuur van de Stichting Nationale Kinderherdenking wordt op dit moment verder ingevuld. Naast Hennis kent het bestuur dit jaar een tweede vrouwelijk kopstuk. Ook Amélie Mijs (15 jaar), burgemeester van Madurodam, neemt zitting in het stichtingsbestuur. Omdat de burgemeester van Madurodam jaarlijks opnieuw wordt gekozen betreft dit een “roulerende” functie.

Over de Nationale Kinderherdenking

Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei organiseert de herdenking in samenspraak met de gemeente Den Haag en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Vanuit haar functie als levende herinnering aan oorlogsheld George Maduro is “kindericoon” Madurodam de vaste locatie. Met steun van diverse fondsen kunnen kinderen kennismaken met de thema’s herdenken en vieren, en staan zij met elkaar stil bij het feit dat wij in Nederland leven in vrijheid door de offers van anderen. Door kinderen actief te

betrekken bij de voorbereiding en de hoofdrol te geven in de uitvoering worden zij in hun eigen taal aangesproken. Dit zorgt voor impact en het beklijven van de boodschap.

