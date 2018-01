32-jarige Rotterdammer overleden na vechtpartij

De Rotterdamse politie is een onderzoek begonnen naar het overlijden van een 32-jarige man uit Rotterdam. 'Jip Jurg raakte vrijdagnacht 26 januari betrokken bij een vechtpartij en bleek zondag overleden in zijn woning te liggen', meldt de politie woensdag.

Inwendig letsel

'Sectie heeft uitgewezen dat de jongeman aan inwendig letsel is overleden. Een team van twintig rechercheurs onderzoekt zijn dood en vraagt getuigen om zich te melden', aldus de politie.

Door vader gevonden

Zondag 28 januari werden de hulpdiensten gealarmeerd door de vader van Jip. Hij had zijn zoon niet aanspreekbaar aangetroffen. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen bleek hij al te zijn overleden. De politie besloot een onderzoek in te stellen om de laatste uren van Jip in kaart te brengen.

Cafébezoek

Hieruit is naar voren gekomen dat het slachtoffer samen met een paar vrienden vrijdagavond 26 januari een café aan de Mauritsweg in Rotterdam had bezocht. Rond 02.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag ging hij samen met een vriend naar een feest in de Rotterdamse Schouwburg, waar op dat moment ook bezoekers van het Internationaal Filmfestival Rotterdam (IFFR) waren. Na ongeveer een uur liep de man naar buiten en raakte hij betrokken bij een handgemeen. Jip is daarna in een taxi gestapt en naar huis gegaan.

Oproep politie

De politie is een grootschalig onderzoek gestart en vraagt getuigen zich te melden. Ook wil de politie graag spreken met de taxichauffeur bij wie Jip de bewuste vrijdagnacht rond 03.30 uur is ingestapt. Het team is te bereiken via 0900-8844 of blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

