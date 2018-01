Amersfoortse fotograaf (45) cel in na verkrachten modellen

'Als fotograaf heeft hij in de periode 2010 tot 2016 op subtiele wijze misbruik gemaakt van de droom van, soms jonge, vrouwen om model te worden', zo meldt de rechtbank woensdag.

Fotoshoots

'De man heeft de slachtoffers het idee gegeven dat hij ze groot zou kunnen maken in de modellenwereld', aldus de rechtbank. Hij kwam onder meer met hen in contact via de werkzaamheden van zijn echtgenote in de modellenwereld. Tijdens fotoshoots heeft de man geleidelijk en onverwachts de vrouwen verkracht of aangerand.

Gevangenisstraf

Volgens de rechtbank heeft de man op geen enkele manier rekening gehouden met de gevolgen van zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tijdens de zitting heeft de man de beschuldigingen ontkend en zich uitsluitend gepresenteerd als slachtoffer van een lastercampagne. Volgens de rechtbank is een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats.

Schadevergoeding

De man is ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de slachtoffers. De officier van justitie had zes jaar celstraf tegen de man geëist. De rechtbank heeft minder feiten bewezen geacht dan waar die eis op is gebaseerd.

-------------------------------------------------------------------------------

