30 jaar cel geëist voor dubbele hotelmoord Arnhem

Woensdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland voor de rechtbank Gelderland dertig jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 47-jarige man uit Almere. 'De man wordt ervan verdacht twee mensen om het leven te hebben gebracht in hotel Rembrandt aan de Patersstraat in Arnhem', zo meldt het OM woensdagmiddag.

Messteken

Op 23 maart 2017 worden er twee mensen dood aangetroffen in hotel Rembrandt. Het blijkt te gaan om de 71-eigenaar van hotel Rembrandt en een 73-jarige vrouw die onderdak kreeg in het hotel. Ze zijn door messteken om het leven gebracht. Ze waren de enige aanwezigen in het hotel die dag. Al snel werd de 47- jarige man aangehouden als verdachte.

TBS-er

De officier van justitie acht de man schuldig aan dubbele moord. De man verklaart op de avond van de moord in het hotel geweest te zijn. Hij was enkele dagen daarvoor niet terug gekeerd naar de kliniek waar hij verbleef voor het laatste deel van een eerder opgelegd TBS-traject.

Tiewraps

De verdachte heeft aangegeven al langer last te hebben van gewelddadige fantasieën, hij zou zich afgevraagd hebben hoe het zou zijn om iemand van het leven te beroven. De twee mensen in het hotel zouden ideale slachtoffers zijn volgens hem, en het hotel de ideale plaats. De verdachte heeft drie dagen voor de moord tiewraps gekocht.

Beslissing

'De verdachte heeft zich gedurende langere tijd kunnen beraden op zijn besluit en handelde dus niet in een gemoedsopwelling. Verdachte heeft verklaard dat hij de beslissing heeft genomen twee mensen van het leven te beroven', aldus de officier. Het DNA spoor op het aangetroffen mes leverde een match op met het DNA van de verdachte. Daarnaast is er op de kleding van de slachtoffers bloed aangetroffen van de verdachte.

Complexe persoonlijkheidsproblematiek

Uit onderzoek blijkt dat de verdachte lijdt aan complexe persoonlijkheidsproblematiek en dat het gevaar op herhaling groot is. 'De ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder ze zijn gepleegd, in combinatie met het herhaald plegen van geweldsdelicten door verdachte maken dat in deze zaak een zeer lange gevangenisstraf in ieder geval op z’n plaats is', aldus de officier van justitie.

Daarbij is ook rekening gehouden met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte. Daarnaast is, mede met het oog op beveiliging van de maatschappij, behandeling binnen het kader van TBS noodzakelijk. Alles afwegende eist de officier van justitie dertig jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging.