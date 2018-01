Automobilist (77) omgekomen bij aanrijding met vrachtauto

Bij een aanrijding op de N344 tussen een personenauto en een vrachtauto is dinsdagavond een 77-jarige man uit Markelo om het leven gekomen. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Verkeerde weghelft

Omstreeks 18.20 uur reed het slachtoffer uit de richting van Holten. Door nog onbekende oorzaak kwam hij ter hoogte van de 2e Zuider Pierkesmarsweg op de verkeerde weghelft terecht. Een tegemoetkomende vrachtauto probeerde nog te waarschuwen maar kon een frontale botsing niet voorkomen.

Overleden

De automobilist overleed later in het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur, een 24-jarige man uit Appelscha, en zijn bijrijder kwamen met de schrik vrij. De weg was enige tijd afgesloten.