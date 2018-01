20.000,- euro voor gouden tip autobranden Utrecht

Er is een beloning uitgeloofd van in totaal 20.000,- euro door de burgemeester van Utrecht en de hoofdofficier van het Openbaar Ministerie (OM) van het arrondissementsparket Midden-Nederland. Dit heeft het OM woensdagmiddag laten weten.

Meerdere brandstichtingen

De totale beloning van 20.000 euro, waarvan 8.000 euro volgens de beloningsrichtlijn van het OM, aangevuld met 12.000 euro vanuit de gemeente, is voor de tip die leidt tot de oplossing van meerdere brandstichtingen van auto’s die de afgelopen tijd in de stad Utrecht zijn gepleegd.

'Schijnbaar willekeurig'

De afgelopen maanden is er regelmatig – en schijnbaar willekeurig - brand gesticht in auto’s in de Utrechtse wijken Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven, met name voor en tijdens de jaarwisseling. Dit zijn ernstige delicten waar een maximale straf op staat van twaalf jaar.

Opsporing 'lastig'

Om de daders van deze delicten op te sporen en om het toezicht in de wijken verder te versterken heeft de politie Midden-Nederland inmiddels een coördinatieteam autobranden geformeerd. Omdat de opsporing lastig is, is besloten een beloning uit te loven om zodoende de pakkans van de verdachten van deze delicten te verhogen.

Uw tip

Wie informatie heeft die van belang is voor het onderzoek naar deze brandstichtingen, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie Midden-Nederland via telefoonnummer 0900 – 8844. Wilt u liever een anonieme melding doen, dan kan dit via Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000 maar dan komt u niet in aanmerking voor de beloning.

