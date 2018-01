Doorrijder ernstig ongeval aangehouden

Op de plek van het ongeval wordt door agenten een kentekenplaat gevonden dat vermoedelijk afkomstig is van het verdachte voertuig. Met deze informatie is een burgernetbericht uitgezonden met het verzoek om uit te kijken naar het bestelbusje en de bestuurder. Anderhalf uur later worden beiden aangetroffen. Een 33-jarige verdachte uit Tilburg is aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het bureau. Het gewonde slachtoffer, een 21-jarige man uit Tilburg, is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Van de opgeroepen traumaheli is geen gebruik gemaakt. Ringbaan Oost is tot 18.30 uur afgesloten geweest.

