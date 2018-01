Huisarts misbruikte mogelijk ook eigen dochter

Het misbruik van twee van de meisjes gebeurde in de privésfeer in Leiden. In één geval zou dit gebeurd zijn in een huisartsenpraktijk in Schiedam waar hij invaller was. De zaak kwam aan het rollen nadat de ouders van de meisjes aangifte deden tegen de huisarts. Het misbruik zou plaats hebben gevonden in de periode 2012 tot 2017

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+