Geen pitspoezen meer bij F1 autoraces

Het zal even wennen worden voor alle liefhebbers van de Formule 1. De grote bazen van F1 hebben besloten geen pitspoezen meer in te zetten bij de autoraces.

Autocoureur Tom Coronel begrijpt niets van het voorgenomen besluit, maar volgens de organisatie past het fenomeen, gridgirls, niet bij de moderne tijd.

In RTL Late Night zei Coronel dat hij dacht dat het om een grapje ging. "Het heeft volgens mij niet direct met seksisme te maken, maar juist met de hele show eromheen." Coronel pleit dan ook dat fans zelf mogen meebepalen over de traditie, bijvoorbeeld door middel van een poll. "Het is zonde om hier zomaar mee te stoppen. De bond keert zich daarmee tegen de fans."

En die fans zijn juist zo snel tevreden, zegt Coronel. "Dat weten we allemaal. Vrouwen maken een bepaalde reactie los bij mannen, net als mooie auto's. Dat is de natuur."

Het is nog afwachten of anderen organisaties in de autosport het voorbeeld zullen gaan volgen.

