Jarenlang bijstandsfraude bestraft

De zaak kwam aan het licht toen de sociale recherche Gooi- en Vechtstreek een vermoeden kreeg van een onbekende geldstroom. Ook werd de auto van een van de verdachten steeds op het adres van een van vrouwen gezien. In de andere zaak bleek de vrouw in verwachting van haar “ex”. Uit het onderzoek door de recherche dat toen volgde, bleek dat de twee stellen, van 36 en 42 jaar uit Bussum, en van 31 en 44 jaar uit Hilversum, jarenlang hadden samengewoond. Dit wordt ondersteund door het waterverbruik, het pingedrag, observaties bij en doorzoekingen in de woningen en tenslotte door verklaringen van buurtbewoners. De beide mannen hadden samen een horeca onderneming waar zij een inkomen uit hadden. Ze stonden op een ander adres ingeschreven dan het adres van hun partner waar ze feitelijk woonden. De twee vrouwen ontvingen een bijstandsuitkering en informeerden de sociale dienst niet dat ze samenwoonden. Op deze manier kregen ze jarenlang een uitkering waar ze geen recht op hadden. Bij doorzoekingen in de huizen waar de twee stellen samenwoonden werd een groot bedrag aan contant geld aangetroffen. In één van de woningen werd ook een kluis aangetroffen met daarin een groot bedrag aan contanten. In totaal werd na de doorzoeking beslag gelegd op een bedrag van 85.000 euro. Dit geld is verrekend met de terugbetaling aan de gemeente.

Op de zitting benadrukte de officier van justitie hoe kwalijk het is om je op deze manier gemeenschapsgeld toe te eigenen. Geld dat we als maatschappij opbrengen om die mensen te ondersteunen die het werkelijk nodig hebben. “Dit gedrag getuigt niet alleen van een grenzeloze hebberigheid”, zei de officier van justitie, “het zorgt er ook voor dat de solidariteit van het stelsel waarin we een vangnet creëren voor de allerarmsten wordt ondermijnd”. Hij eiste tegen de vier verdachten gevangenisstraffen van zeven en tien maanden. De politierechter veroordeelde het ene stel tot een werkstraf van 240 uur en daarbij drie maanden gevangenisstraf voorwaardelijk. En het andere stel tot 120 uur werkstraf met daarbij twee maanden gevangenisstraf voorwaardelijk.

