Man uit Schiedam vast voor dodelijke mishandeling Jip Jurg

Een man heeft zich woensdagavond gemeld bij de Politie in het onderzoek na het overlijden van Jip Jurg. Het gaat om een 27-jarige man uit Schiedam. Hij is aangehouden en wordt verhoord. Zijn rol en betrokkenheid bij de dood van Jip wordt onderzocht.

In de nacht van vrijdag op zaterdag, rond 02:30 uur, ging Jip samen met een vriend naar de Rotterdamse schouwburg, waar op dat moment een feest voor het Internationaal Filmfestival Rotterdam (IFFR) was. Na ongeveer een uur liep Jip naar buiten en raakte hij betrokken bij een vechtpartij. Jip is daarna in een zwarte taxi met reclame aan de zijkant gestapt op de hoek van de Aert van Nesstraat en de Karel Doormanstraat. De taxi is vervolgens via de Erasmusbrug naar de woning van Jip gereden aan de Wemeldingestraat. Zijn vader vond Jip op zondag 28 januari. Toen hulpdiensten ter plaatse kwamen bleek hij al te zijn overleden. Sectie heeft uitgewezen dat Jip aan inwendig letsel is overleden. De politie heeft nog veel vragen.

Taxichauffeur

Het is helaas nog niet gelukt om in contact te komen met de taxichauffeur die Jip rond 03.30 uur in de bewuste zwarte taxi met reclame aan de zijkant van de auto naar zijn huis aan de Wemeldingestraat heeft gebracht. De chauffeur is vermoedelijk een blanke man van middelbare leeftijd. Deze taxichauffeur heeft mogelijk informatie en camerabeelden die voor het onderzoek essentieel zijn. Bent u de taxichauffeur of heeft u Jip zien instappen op de hoek van de Aert van Nesstraat en de Karel Doornmanstraat of zien uitstappen in de Wemeldingestraat? Neemt u dan contact met ons op.

IFFR

Daarnaast wil het team nog steeds graag in contact komen met mensen die op en rond het Schouwburgplein waren van vrijdag op zaterdagnacht tussen 02.30 en 03.45 uur. Er waren op dat moment veel bezoekers van het International Filmfestival Rotterdam. Het team komt graag met mensen in contact die het handgemeen hebben gezien of andere informatie hebben over wat er voorafgaand aan de onenigheid is gebeurd.

