Nog nooit zoveel studenten in het hbo

De instroom in het hbo in het studiejaar 2017-2018 is met 5,5% gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. De groei is zichtbaar in alle sectoren van het hbo en bij elk opleidingstype (bachelor, master en Associate degree) en elke opleidingsvorm (voltijd, deeltijd en duaal). De instroomgroei is het grootst in de sector gezondheidszorg (+9,0%). Bij de Associate degree opleidingen (Ad) is de instroom met 32,6% (+1.204 studenten) gestegen ten opzichte van studiejaar 2016-2017.

Het aantal afgestudeerden steeg met 3,9% naar 73.964 afgegeven diploma’s. Het totaal aantal ingeschreven hbo-studenten is nog nooit zo groot geweest. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ‘Dat èn de instroom èn het aantal diploma’s zo groeien is goed nieuws. Het is een teken van vertrouwen in ons onderwijs, dat ook wordt ondersteund door uitstekende kwaliteitsbeoordelingen van de NVAO en de tevredenheid van onze studenten’.

Aantallen mbo'ers èn vwo'ers stijgen

Uitgesplitst naar vooropleiding is er een grote groei te zien in de instroom vanuit het mbo. De instroom vanuit het vwo is stijgt weer met 2,9% na jaren van daling. De Graaf: ‘De rol van hogescholen als emancipatiemotor wordt met de grotere instroom vanuit het mbo bevestigd. De begeleidingstrajecten die gelijke kansen in het hoger onderwijs bevorderen werpen hun vruchten af.’

Sector gezondheidszorg groeit met 9%

De instroomgroei is het grootst in de sector gezondheidszorg (+9,0%). En ook het aantal afgestudeerden is het hoogst en groeit met maar liefst 12,8%. Het aantal diploma’s bij de opleiding verpleegkunde springt er uit met een groei van maar liefst 28,2%. ‘Dat er dit jaar zoveel meer afgestudeerden verpleegkunde zijn is goed nieuws voor de sector die met tekorten kampt’, aldus De Graaf.

Associate degree in opmars

De groei van de instroom per type opleiding is bij de Associate degree het grootst, 32,6% (19,2% in 2016-2017). De aandacht voor Associate degree opleidingen en het toenemende aanbod daarvan leidt voor het tweede jaar op rij tot een stevige groei. Naast de bachelor en masteropleiding heeft de Associate degree opleiding (Ad) sinds 1 januari 2018 een volwaardige positie als hbo-opleiding met een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie. ‘We zien de belangstelling voor de tweejarige Ad-opleiding onder werkenden en mbo-4 studenten toenemen en we voldoen daarmee aan een vraag op de arbeidsmarkt. De sterke groei van de instroom bevestigt dit’, aldus De Graaf.

