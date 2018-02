Verwarde man met nepvuurwapen aangehouden

De man zou een fietser bedreigd hebben met een naar later bleek nepvuurwapen. Hij vroeg de fietser tevergeefs om geld. Daarna was hij naar een vrouw die bij een bushalte stond gelopen. Ook aan haar vroeg hij geld. Zij heeft geen vuurwapen gezien. Hierna liep hij richting gemeentehuis. In die omgeving is hij aangehouden. In zijn rugzak werd een nepvuurwapen aangetroffen. De man die in de war lijkt te zijn, wordt medisch onderzocht.

