Aangifte bedreigingen leidt tot grote wapenvondst in woning

Nadat een slachtoffer bij de politie na ernstige bedreigingen aangifte deed startte de politie een onderzoek wat leidde tot een grote wapenvondst in een woning in Zoetermeer. Dit heeft de politie donderdag bekengemaakt.

Diverse wapens

'Agenten hielden woensdagochtend 31 januari een 39-jarige Zoetermeerder als verdachte van de bedreiging aan, in een woning. Agenten troffen in de woning en in een auto diverse wapens aan', aldus de politie

Bekende van slachtoffer

De politie kwam de verdachte al snel op het spoor aangezien het een bekende was van het slachtoffer. Na een uitgebreide doorzoeking in de woning en in een auto vonden agenten daar een Taser, vijf busjes pepperspray, zes airsoftwapens, een .22 geweer en diversen munitie. De verdachte zit vast en wordt op vrijdag 2 februari voorgeleid voor een rechter-commissaris.

