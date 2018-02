EVA-Team houdt 18-jarige veroordeelde aan

Hij zit vast en moet zijn straf van 120 dagen uitzitten.

In december 2017 veroordeelde de rechtbank een 18-jarige man voor brandstichting, vernieling en belediging tot jeugddetentie en een schadevergoedingsmaatregel. Omdat de man niet te traceren was bij zijn woonadres en hij zich verzette bij een eerdere aanhouding, nam het EVA-Team het initiatief om hem op te sporen. Agenten van het EVA-Team hielden de man omstreeks 11:30 uur aan op het Hoftuinplein in Rijnsburg. De man zit voorlopig vast en de schadevergoedingsmaatregel blijft open staan.



EVA-Team

Het EVA-Team houdt zich voor de eenheid Den Haag bezig met het opsporen en aanhouden van veroordeelden welke nog een gevangenisstraf of schadevergoedingsmaatregel open hebben staan. Extra aandacht hebben zij hierbij voor veroordeelden welke nog steeds overlast veroorzaken of van de criminaliteit hun beroep lijken te hebben gemaakt.

