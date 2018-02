VEH: schrap ‘rentestraf’ bij stijgende woningwaarde

Hypotheekklanten van Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, Argenta, Van Lanschot en Merius zitten gedurende hun gehele renteperiode vast aan een rente opslag, ook al is daar door een waardestijging van het huis al lang geen grond meer voor. Vereniging Eigen Huis wil van deze vijf geldverstrekkers dat zij de 'rentestraf' schrappen, zodra de waarde van de woning voldoende is gestegen ten opzichte van de hypotheek. Bij alle andere geldverstrekkers is dit wel mogelijk.

Opslag moet er ook weer af kunnen

Vereniging Eigen Huis vindt het dubieus dat bij Nationale Nederlanden, Delta Lloyd (*), Argenta, van Lanschot en Merius een risico-opslag niet kan vervallen als de woning tijdens een rentevaste periode in waarde stijgt. Daarmee neemt het risico voor de bank af. Argenta en Merius houden zelfs gedurende de gehele looptijd van de hypotheek geen rekening met stijging van de waarde van de woning en maken het daardoor voor de klant nog erger. Bij deze twee geldverstrekkers betaalt een klant 30 jaar lang steeds dezelfde opslag als toen hij het huis kocht, hoezeer de waarde van de woning in al die jaren ook is toegenomen. Dat kan hem vele duizenden euro’s aan onnodig betaalde rente schelen. De risico-opslag ontaardt zo in een rentestraf, vindt de vereniging.

Verkeerde keuze door slechte informatie



Onderzoek onder 30 geldverstrekkers wijst verder uit dat de 5 genoemde geldverstrekkers ook in hun voorwaarden ernstig tekort schieten. De vereniging vindt de informatie over rente opslagen diffuus en volstrekt onvoldoende, waardoor veel klanten niet weten dat zij over de gehele renteperiode een hogere rente betalen, ook al wordt hun huis in de loop der jaren flink meer waard. Als zij hierover wel goed waren geïnformeerd, dan hadden zij waarschijnlijk voor een andere hypotheek gekozen, vermoedt de vereniging. Vereniging Eigen Huis wil dat dit probleem wordt opgelost en dringt er in een brief aan de betreffende geldverstrekkers op aan om de voorwaarden aan te passen aan wat gebruikelijk is in de markt, zodat risico-opslagen ook weer kunnen vervallen.

Wat is rente opslag

Iemand die zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG ) een hypotheek afsluit die hoger is dan 65% van de waarde van de woning, betaalt in de meeste gevallen een rente opslag. De opslag is afhankelijk van de hoogte van lening ten opzichte van de woningwaarde en varieert tussen 0,1% en 0,95%. Geldverstrekkers hebben in toenemende mate risicoklassen, waardoor ook kleinere waardestijgingen rentevoordeel kunnen opleveren. Door de lage hypotheekrente kiezen steeds meer huiseigenaren voor een lange rentevaste periode. In 2017 was die gemiddeld 16,5 jaar. Alleen al door de huidige waardestijgingen kan de opslag bij bijna alle banken al na een paar jaar worden verlaagd, of geheel vervallen.



-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+