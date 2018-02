Rubiks kubus auteursrechtelijk beschermd

Rubiks kubus

Rubik heeft in 1974 de beroemde Rubiks kubus ontworpen. De speelgoedhandelaar brengt 3d puzzels in de vorm van gekleurde kubussen in de handel. Rubik vindt dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op zijn auteursrecht.

Auteursrecht

De rechtbank stelt vast dat aan de Rubiks kubus inderdaad auteursrechtelijke bescherming toekomt. Rubik heeft bepaalde keuzes gemaakt die creatief zijn en niet technisch of functioneel bepaald. Het gaat daarbij, kort gezegd, om de kleurkeuze en de vormgeving daarvan, in combinatie met de zwarte randjes om de kleurvlakjes. Het bereik van de bescherming gaat minder ver dan Rubik wenst.

Inbreuk

De speelgoedhandelaar heeft de beschermde elementen gebruikt in twee van haar producten. Dit betekent dat deze producten niet meer mogen worden verkocht.

