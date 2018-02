Man overleden bij incident met politie

Bij een incident in Waddinxveen is vrijdagmorgen een 39-jarige man om het leven gekomen. Bij het incident was de politie betrokken. Dit heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt.

Op beelden die in handen zijn van Omroep West is te zien dat het slachtoffer door agenten op de grond in bedwang wordt gehouden. Teven wordt hij hard geslagen.

Het OM kan niet bevestigen of de man die op het beeld te zien is ook de man is die overleden is.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.

