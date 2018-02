Nederland biedt Indonesië hulp in onderzoek oorlogswrakken

Relatie

Dit onderzoek is onder meer nodig om te kunnen bepalen of er een relatie is tussen de stoffelijke overschotten waarover in de berichtgeving wordt gesproken en de verdwenen scheepswrakken. Het kabinet spant zich tot het uiterste in voor een eervolle laatste rustplaats voor slachtoffers nu oorlogsgraven zijn geschonden door illegale berging. Dat is voor de nabestaanden belangrijk, want ook zij verdienen rust.

Andere coördinaten

De Indonesische autoriteiten hebben Nederland per brief laten weten dat er geen vergunning is gegeven voor het bergen van de 3 Nederlandse oorlogswrakken. De coördinaten van de vergunningen die in verschillende media stonden, komen niet overeen met de bekende coördinaten van de scheepswrakken. Het verschil met het dichtstbijzijnde Nederlandse wrak, Hr. Ms. Kortenaer, is 20 kilometer.

Geen bewijs

Deskundigen van Defensie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben het merendeel van in de Indonesische pers gepubliceerde foto's en filmbeelden bekeken. De deskundigen concludeerden dat er op de beelden geen bewijs is voor de aanwezigheid van wrakstukken van de Nederlandse oorlogsschepen Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java of Hr. Ms. Kortenaer.

