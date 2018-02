Verdachten onderzoek naar overlijden Jip Jurg melden zich op politiebureau

'De verdachten hebben zich vanochtend gemeld op het politiebureau. Het gaat om een 37-jarige inwoner uit Den Haag en een 37-jarige Rotterdammer. Hun betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht', aldus de politie.

Beveiligers

De verdachte die zich afgelopen woensdag heeft gemeld op het politiebureau zit nog steeds vast. De drie mannen waren ten tijde van het incident werkzaam als beveiligers bij een feest in de Rotterdamse Schouwburg. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen.

Passantenonderzoek

Jip Jurg werd zondag 28 januari levenloos in zijn woning gevonden. Hij was twee dagen eerder, in de nacht van vrijdag op zaterdag, betrokken geweest bij een geweldsincident bij de Rotterdamse Schouwburg. Na het incident is Jip met een taxi naar huis gegaan. De rechercheurs stelden een onderzoek in en konden zo de identiteit achterhalen van de taxichauffeur. Zij zijn met hem in gesprek.

Vanavond is er op het Schouwburgplein een passantenonderzoek waarbij flyers met een getuigenoproep worden verspreid. Ook zijn er stoepborden geplaatst, deze zijn ook vertaald in het Engels omdat er op het moment van de vechtpartij veel bezoekers van het International Filmfestival Rotterdam aanwezig waren.

Getuigenoproep

De politie wil graag met getuigen in contact komen die op en rond het Schouwburgplein waren van vrijdag op zaterdagnacht tussen 02.30 en 03.45 uur. Het team komt graag met mensen in contact die de vechtpartij hebben gezien of andere informatie hebben over wat er voorafgaand aan de onenigheid is gebeurd. Weet u andere details of heeft u camerabeelden die van belang kunnen zijn voor dit onderzoek? Neemt u dan alstublieft contact op met het onderzoeksteam via 0900-8844 of vul liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

