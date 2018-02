42-jarige man veroordeeld voor opruiing via tweets

Vrijdag heeft de rechtbank in Maastricht een 42-jarige man veroordeeld voor opruiing. 'De verdachte heeft in 2015 en 2017 via Twitter anderen opgeroepen om geweld tegen politieagenten te gebruiken', zo meldt de rechtbank vrijdag.

Voorwaardelijke celstraf

'De verdachte krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Daarnaast moet de verdachte een taakstraf van 80 uur verrichten', aldus de rechtbank.

Opruiing

De rechtbank is van oordeel dat met de door de verdachte in zijn berichten op Twitter gebruikte woorden expliciet wordt opgeroepen tot het plegen van een in Nederland strafbaar feit, namelijk een terroristisch misdrijf en het plegen van geweld tegen het openbaar gezag, namelijk tegen de politie. Door het plaatsen van de berichten roept de verdachte anderen op om agenten van de politie te vermoorden, waarmee de bevolking, of in ieder geval een deel ervan, ernstige vrees zou worden aangejaagd.

Omstandigheden

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat de verdachte geen verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft genomen. De verdachte heeft tijdens de zitting meermalen spijt betuigd, maar de rechtbank twijfelt aan de oprechtheid van de verdachte, onder meer omdat hij in een gesprek met een medewerker van de reclassering heeft aangegeven vooral spijt te hebben van het feit dat hij “gepakt” is en het een volgende keer “slimmer zou aanpakken”.

Daarnaast vindt de rechtbank het van groot belang dat er ook een signaal van afschrikking uitgaat naar anderen die van plan zijn om soortgelijke berichten te plaatsen.

-------------------------------------------------------------------------------

