4e verdachte opgepakt in moordonderzoek Jaïr Wessels

Afgelopen woensdag is een 32-jarige man uit Breukelen aangehouden. 'Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Jaïr Wessels die op 7 juli 2017 werd doodgeschoten op station Breukelen', zo meldt de politie vrijdag.

Eerdere al drie verdachten aangehouden

Eind 2017 werden er in het onderzoek naar de dood van Jaïr Wessels drie verdachten aangehouden. Twee van hen zitten nog vast. De vierde verdachte die afgelopen woensdag aangehouden werd is vrijdag voor de rechter-commissaris geleid. Deze heeft bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten in alle beperkingen. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.